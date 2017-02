ADA lädt zur Einreichung von Kofinanzierungsprojekten in Entwicklungsländern des Südens ein

Die ADA lädt bis 20. September 2017 Entwicklungsorganisationen mit Sitz in Österreich ein Kofinanzierungsprojekte in Entwicklungsländern des Südens einzureichen. Bevorzugt bewertet werden diesmal Projekte zum Thema Frieden & Sicherheit. Dies gilt auch für Konsortialprojekte, die von zwei österreichischen Organisationen gemeinsam zu einem Thema geplant und in einem Land durchgeführt werden, wobei eine Organisation den Lead hat. Die maximale Förderhöhe der ADA erhöht sich dementsprechend aliquot auf max. 300.000 EUR. Dabei ist die Zahl der lokalen Partner in den Partnerländern beliebig. Förderinformationen und Antragsformulare finden sich auf www.entwicklung.at. Quelle: Aussendung ADA, 3. Februar 2017