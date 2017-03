Zwei Paar Schuhe?

© Ferry Latief ILO flickr.com „Mir wurde gesagt, dass ich Überstunden leisten muss. Ich weigerte mich, weil ich nach Hause zu meiner Familie wollte. Aber mein Vorarbeiter verbat mir, nach Hause zu gehen”, berichtete eine Arbeiterin im Interview. Trotz obligatorischer Überstunden reiche der Lohn nicht aus die Grundbedürfnisse zu decken, wie die ArbeiterInnen von drei der vier untersuchten Fabriken angaben. Mehr als eine Million Menschen sind in der indonesischen Schuh- und Lederindustrie beschäftigt. Indonesien ist mit rund 1 Mrd. Paar Schuhen bzw. einem Weltmarktanteil von 4,4 % der viertgrößte Schuhproduzent nach China, Indien und Vietnam. 2.000 ArbeiterInnen fertigen in der Fabrik „PT Ara Shoes Indonesia“ Schuhe für die Ara AG, zu der u.a. Salamander und Delka gehört und die 49,9 % der Anteile am österreichischen Schuhhersteller Legero besitzt. Das Nähen von Schuhoberteilen ist in Heimarbeit ausgelagert. „Die meisten der Heimarbeiterinnen verfügen weder über Arbeitsverträge noch über eine Sozialversicherung. Sie arbeiten zudem für Löhne, die nur einen Bruchteil des lokalen Mindestlohns ausmachen“, erklärt Gertrude Klaffenböck von der Clean Clothes Kampagne die besonders prekäre Situation der HeimarbeiterInnen. Für das Nähen von 10 Paar Schuhen verdienen die befragten HeimarbeiterInnen zwischen rund zwei und drei Euro und damit einen Monatslohn zwischen rund 30 und 70 Euro. Der monatliche Durchschnittsverdienst der ArbeiterInnen der Fabrik „PT Ecco Indonesia“ des dänischen Schuh-Konzerns Ecco liegt mit zwischen 308 und 342 Euro deutlich über dem nationalen Mindestlohn. Im Gegensatz dazu ist der Zulieferbetrieb von Ecco, „PT Dinamika Sentosa“, jener von den vier untersuchten Fabriken mit den gravierendsten Arbeitsrechtsverletzungen. „Dieses Beispiel macht deutlich, dass es nicht reicht, wenn Markenunternehmen ihren eigenen Verhaltenskodex nur auf ihre Tochterfirmen anwenden. Vielmehr müssen Unternehmen diesen entlang der gesamten Wertschöpfungskette umsetzen“, fordert Klaffenböck. „Die Aussagen der ArbeiterInnen widersprechen in vielen Fällen denen der Unternehmen, die auf die hohen arbeitsrechtlichen Standards ihrer Verhaltenskodizes und CSR-Initiativen verweisen“, so Gertrude Klaffenböck. Die Clean Clothes Kampagne fordert, dass Unternehmen ihre Verantwortung ernst nehmen und die Rechte aller Menschen achten, die an der Produktion beteiligt sind.



Quelle: Aussendung Clean Clothes Kampagne, 1. März 2017