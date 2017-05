Zum Muttertag passen am besten FAIRTRADE-Schokolade oder -Blumen

© Südwind/Christina Schröder

„Auf den westafrikanischen Kakaoplantagen leben verschleppte und verkaufte Kinder, die die Arbeit von Erwachsenen verrichten müssen“, kritisiert Petra Bayr, SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung, anlässlich des Welt-FAIRTRADE-Tages am 13. Mai und des Muttertages am 14. Mai.

Mehr als die Hälfte der weltweit verfügbaren Kakaobohnen werden in der Elfenbeinküste, in Ghana und in Indonesien produziert. In Ghana verdienen KakaobäuerInnen rund 80 Cent am Tag, in der Elfenbeinküste rund 50 Cent. Über zwei Millionen Kinder arbeiten in dieser Region unter missbräuchlichen Bedingungen im Kakaoanbau. „Der Gewinn für die Bauern und Bäuerinnen ist so gering, dass sie keine Landarbeiter bezahlen können. So müssen die eigenen oder fremde Kinder die anstrengende und gefährliche Arbeit erledigen“, beschreibt Sommeregger die Situation in Ghana und der Elfenbeinküste und sie empfiehlt: „Um Kinderarbeit auszuschließen und ein faires Einkommen für die Produzentinnen und Produzenten sicherzustellen, sollten wir beim Kauf von Schokolade auf das FAIRTRADE-Siegel achten.“

88 Prozent der Produkte mit dem FAIRTRADE-Gütesiegel werden in kleinbäuerlichen Kooperativen erzeugt. Kaffee, Kakao oder Baumwolle werden sogar ausschließlich in Kleinbauernkooperativen hergestellt. „Der Kauf von FAIRTRADE-zertifizierten Produkten stellt sicher, dass die Arbeitsbedingungen nicht ausbeuterisch oder menschenverachtend sind und dass keine Kinderarbeit in den Produkten steckt. FAIRTRADE ist außerdem auch eine Möglichkeit, die enorme Marktmacht der Multis in die Schranken zu weisen und so die Position der kleinen ProduzentInnen zu stärken“, stellt Bayr fest.

Quelle: Aussendungen Petra Bayr, 12. Mai 2017, Südwind, 4. April 2017