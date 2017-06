Call for Projects. WearFair & mehr sucht Ideen für die Wirtschaft von morgen

© Markus Morianz Die Messe WearFair & mehr (6.-8. Oktober 2017, Tabakfabrik Linz) ist mit 200 AusstellerInnen und 13.000 BesucherInnen die größte österreichische Messe für einen nachhaltigen Lifestyle. „Die WearFair & mehr zeigt die gelebte Utopie der Wirtschaft von morgen. Damit bietet die WearFair & mehr die perfekte Bühne für Crowdfunding-Kampagnen von innovativen Startups mit nachhaltigen Produkten“, erklärt Wolfgang Pfoser-Almer die Motivationen hinter dem Call for Projects, der in Kooperation mit der Crowdfunding-Plattform wemakeit organisiert wird. Eine ExpertInnen-Jury wird aus den eingereichten Projekten drei für das WearFair & mehr Crowdfunding Special auswählen. Die ausgewählten Initiativen können auf der WearFair & mehr-Bühne ihr Projekt live präsentieren, werden im Vorfeld der Messe in den Kommunikations-Kanälen der WearFair & mehr vorgestellt und kostenlos bei ihrer Kampagne von wemakeit beraten.



Der Call for Projects läuft bis 15. Juni 2017. Formlose Bewerbungen an crowdfunding@wearfair.at

Mehr Informationen und Teilnahmebedingungen finden Sie unter https://wemakeit.com/pages/wearfair Quelle: Aussendung WearFair & mehr, 31. Mai 2017