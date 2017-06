Nie mehr sprachlos

© Österreichisches Lateinamerika-Institut Sie wollen sich für Ihre Reise nach Lateinamerika, Spanien oder Portugal vorbereiten? Nutzen Sie die Sommermonate, um Ihre Sprachkenntnisse zu vertiefen und weiter auszubauen! Genießen Sie den Sommer in Wien mit lateinamerikanischem Lebensgefühl! Klicken Sie sich einfach durch unser vielfältiges Kursangebot und buchen Sie Ihren Sommer-Sprachkurs: www.lai.at/sprachkurse. "No hablo español" soll nun endlich der Vergangenheit angehören? Dann besuchen Sie doch einen unserer AnfängerInnenkurse!



Sie haben schon Kenntnisse und möchten Ihr Wissen über die spanische Grammatik und Ihren Wortschatz erweitern und festigen? Nutzen Sie die warme Jahreszeit, um Ihr Spanisch schnell um eine Stufe zu verbessern bzw. in den Konversationskursen Ihr Spanisch zu üben, wiederholen und zu festigen! Spanischkurse für Fortgeschrittene finden Sie unter: http://lai.at/sprachkurse/spanischkurse/kursprogramm-spanisch/fuer-fortgeschrittene Você fala português? Klicken Sie sich durch unser vielfältiges Portugiesischkursprogramm und sichern Sie sich Ihren Kursplatz! www.lai.at/sprachkurse/portugiesischkurse Kostenlose Einstufungsgespräche

Sind Sie unsicher welcher Kurs für Sie passen könnte? Lassen Sie sich kostenlos von unseren SprachtrainerInnen beraten. Am Donnerstag, 29. Juni 2017, von 16:30-18:00 Uhr Spanisch und von 17:00-18:00 Uhr Portugiesisch.

Kommen Sie einfach im LAI vorbei - ohne Voranmeldung! Nutzen Sie auch die Möglichkeit einer Schnupperstunde. Diese kann in der ersten Einheit des Kurses für € 15,- in Anspruch genommen werden. Bei Buchung des Kurses wird der Betrag von den Kurskosten abgezogen. Kursförderungen für Ihren Sprachkurs

Wussten Sie, dass ein Teil Ihrer Kurskosten durch den WAFF, das AMS oder das Amt der NÖ-Landesregierung (Ihrem Wohnsitz entsprechend) gefördert werden kann? Verschaffen Sie sich einen Überblick auf https://www.lai.at/sprachkurse/anmeldeinfos-semesterdaten-und-kursfoerderungen. Das Österreichische Lateinamerika-Institut verbindet das Erlernen von Spanisch und Portugiesisch mit interkulturellem Wissen. Die Sprachkurse werden ausschließlich von Native Speaker geleitet, die neben der pädagogischen Kompetenz auch verschiedenste Aspekte ihrer Herkunftsländer einbringen. Die Kursstufen des LAI entsprechen dem Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER). Quelle: Aussendung Österreichische Lateinamerika-Institut, 22. Juni 2017