12. bis 16. Juli: Für Demokratie kämpfen! Attac-Sommerakademie in Ober-Grafendorf/NÖ

In Europa und den USA ist eine menschenfeindliche und autoritäre Politik auf dem Vormarsch. Angriffe auf demokratische Grundwerte, auf mühsam erkämpfte Menschenrechte und auf die Schwächsten der Gesellschaft nehmen zu. Und auch in Österreich gibt es besorgniserregende Entwicklungen: Während man bei den sozial Schwächsten kürzt, wird der Überwachungsstaat ausgebaut und das Versammlungsrecht eingeschränkt.



Angesichts der aktuellen Entwicklungen stellt das globalisierungskritische Netzwerk Attac die Demokratie ins Zentrum der diesjährigen Sommerakademie von 12. bis 16. Juli 2017 in Ober-Grafendorf (nahe St. Pölten): Was steckt hinter den Angriffen auf demokratische und soziale Grundrechte, Umwelt und Medien – und was können wir diesen Angriffen entgegensetzen?

Wie kommt es zum Aufstieg autoritärer Politik?

Warum brauchen wir eine umfassende Demokratisierung aller Lebensbereiche und welche politischen Strategien dafür existieren bereits?

Welche Beispiele für demokratische Alternativen von unten gibt es schon und wie können wir uns politisch dafür engagieren?

Warum sind transnationale Konzerne heute oft mächtiger als Staaten? Zum Themenschwerpunkt finden Workshops, mehrtägige Seminare und Podiumsdiskussionen statt. Darüber hinaus gibt es ein vielfältiges Programm zu Attac-Themen wie Handelspolitik, EU, Klimagerechtigkeit, Finanzmärkte, Steuerpolitik, Geschlechtergerechtigkeit und Ernährungssouveränität.



Über die Attac Sommerakademie

Die Attac SommerAkademie findet seit 2002 jährlich statt. Rund 300 Mitglieder, AktivistInnen und Interessierte kommen jedes Jahr zusammen, um Attac-relevante Themen zu besprechen, sich untereinander auszutauschen und ihr Wissen zu vertiefen. Dazu wird es auch heuer wieder ein Rahmenprogramm mit Live-Musik, Exkursionen, einem Film-Abend, Sport und Kultur sowie Raum zum gemütlichen Beisammensein und Diskutieren geben. Zur Sommerakademie sind alle herzlich eingeladen, die sich informieren, diskutieren oder Attac näher kennenlernen möchten.



16. Attac-Sommerakademie: Für Demokratie kämpfen!

Zeit: 12. bis 16. Juli, Ober-Grafendorf, Niederösterreich

Ort: Neue Mittelschule, 3200 Ober-Grafendorf, Schulstraße 6.

