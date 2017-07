Kritik an G20

© Attac Die vollkommen unzureichende Regulierung des Finanzsektors, eine an den Interessen der Erdöl-, Kohle- und Automobilindustrie ausgerichtete Klimapolitik sowie das Festhalten an ungerechten globalen Handelsregeln zulasten der Schwachen: Das sind die Hauptkritikpunkte von Attac an der Politik der G20. Eine global gerechte Politik ist mit der Gruppe der 19 Industrie- und Schwellenländer plus EU nicht zu machen, betont Julianna Fehlinger von Attac Österreich, die auch an den Gipfelprotesten in Hamburg teilnimmt. "Nach dem Finanzmarktcrash 2008 hat sich die G20 zum Ziel gesetzt das Finanz- und Steuersystem zu stabilisieren und gerechter zu gestalten. Daran sind sie gescheitert. Ganz im Gegenteil wurden die Kapitalmärkte weiter aufgebläht, die Steueroasen inner- und außerhalb der G20 bestehen munter fort, und die Einkommens- und Vermögensungleichheit rund um den Globus ist weiter gestiegen", sagt Fehlinger. Attac fordert unter anderem eine Finanztransaktionsteuer, schärfere Eigenkapitalvorschriften für Banken, die Zerschlagung von Großbanken, sowie ein Verbot, Geschäfte in Steueroasen zu machen. Alfred Eibl von Attac Deutschland erklärt: "Es ist höchste Zeit, die G20 abzulösen durch eine UN-Steuerbehörde, die auf demokratische Weise global gerechte Steuernormen festlegt und die internationale Steuerkooperation fördert." Freihandelsagenda führt zu Verarmung breiter Bevölkerungsschichten

Ähnlich vernichtend fällt das Urteil der Globalisierungskritiker über die Handels- und Wirtschaftspolitik der G20 aus. Besonders kritisch sehen sie die Rolle der EU und der Rolle Österreichs darin. "Sie macht sich für eine Freihandelsagenda auch innerhalb der G20 stark, die wesentlich mit verantwortlich für die Entstehung globaler Ungleichgewichte, die Verarmung breiter Bevölkerungsschichten und für die großen Handlungsspielräume von Banken und anderen Finanzmarktakteuren ist. Trotz massiver Proteste wird derzeit versucht mit aller Kraft, die TTIP-Verhandlungen wieder ins Rollen zu bringen und JEFTA, das EU-Abkommen mit Japan, durchzusetzen. G20 für mehr als 80 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich

Wirksame Maßnahmen gegen den Klimawandel sind laut Attac vom Gipfel ebenfalls nicht zu erwarten: "80 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen gehen auf das Konto der G20 - ein Gipfel der Klimakiller. Die Folgen durch den Klimawandel sind für die Länder des globalen Südens bereits jetzt verheerend, dennoch vertreten die G20-Regierungen konsequent die Interessen der Kohle- und Automobilindustrie", so Julianna Fehlinger. Der Versuch von Angela Merkel und den anderen EU Mitgliedsstaaten, sich als positive Alternative zu Donald Trump darzustellen, sei dabei absolut unglaubwürdig: "Auch Österreich und Deutschland erfüllen nicht die Pariser Klimaschutzziele. Keine Verkehrswende sondern Ausbau des Flug- und Autoverkehrs. Keine Energie- und Klimastrategie. Eine Agenda des sozial-ökologischen Umbaus liegt bei der G20 nicht auf dem Tisch und kann nur auf der Straße durchgesetzt werden", so Julianna Fehlinger abschließend. Quelle: Aussendung Attac, 3. Juli 2017