©TTIP stoppen Denn wie von Greenpeace und Attac erst kürzlich veröffentlichte geheime Verhandlungsdokumente zeigen, gehen von JEFTA Gefahren für hohe Umwelt-, Sozial- und Verbraucherschutzstandards und demokratische Handlungsspielräume aus. „Die österreichische Bundesregierung muss sich auf europäischer Ebene vehement dafür einsetzen, dass es in JEFTA keine Neuauflage der Giftzähne von TTIP und CETA gibt“, so Greenpeace-Geschäftsführer Alexander Egit. Die heute verkündete Grundsatzeinigung sei ein politischer, kein rechtlicher Akt, und der Text des Abkommens sei noch nicht finalisiert. Änderungen am Inhalt des Abkommens seien daher nach wie vor möglich. „Die Bundesregierung muss dieses verbleibende Zeitfenster nutzen: Gemeinsam mit den anderen Mitgliedsstaaten müssen sich Kern und Kurz dafür einsetzen, dass das Abkommen hohe Umweltstandards sichert und demokratische Handlungsspielräume bewahrt“, so Egit. Besonders wichtig sei es, dass sich die Bundesregierung gegen Sonderklagerechte für Konzerne in JEFTA einsetzt. JEFTA, das bisher größte bilaterale Handelsabkommen der EU, wird seit 2013 völlig geheim verhandelt. Wie die Leaks von Attac und Greenpeace gezeigt haben, enthält das Abkommen dieselbe Konzernagenda wie TTIP und CETA, die nur Konzernen nützt. Beim Konzernklagerecht gibt es aber noch Differenzen. Japan will das alte System der Konzernklagerechte, während die EU auf einer neu verpackten Regelung wie in CETA beharrt. „Doch Konzernklagerechte bleiben Konzernklagerechte, egal wie sie genau verpackt werden. Sowohl ISDS als auch ICS ermöglichen Milliardenklagen von Konzernen gegen Staaten am regulären Justizsystem vorbei. Beide Systeme untergraben den demokratischen Rechtsstaat. JEFTA bleibt schon allein deshalb völlig inakzeptabel", sagt Alexandra Strickner von Attac. Petition „Stopp JEFTA – kein TTIP mit Japan!“ https://www.ttip-stoppen.at/ Quelle: Aussendung von Attac und Greenpeace, 6. Juli 2017