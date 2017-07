UN-KlimareporterIn 2017

© JUMP Bereits letztes Jahr hat sich ein Redaktionsteam von jungen JournalistInnen gebildet, die u.a auf ihrem Blog

www.klimareporter.in über aktuelle Entwicklungen und interessante Themen rund um den Klimawandel berichten. Das bestehende Team soll nun ausgebaut werden. Gesucht werden 30 junge Erwachsene zwischen 16 und 26 Jahren, die in der Redaktion mitreden und mitwirken wollen – ob im Bereich Text, Video oder Online. Die KlimareporterInnen erhalten ein dreitägiges Journalismus-Training mit ExpertInnen. Die Mitglieder des Redaktionsteams recherchieren zum Thema Klimapolitik, führen im Vorfeld der Klimakonferenz in Bonn (6. bis 17. November 2017) Interviews mit ExpertInnen, PolitikerInnen oder VerhandlerInnen und veröffentlichen darüber Berichte. Ein vierköpfiges ReporterInnen-Team wird direkt an der Klimakonferenz in Bonn teilzunehmen und live von dort zu berichten. Anmeldung bis 16. Juli 2017 unter www.jugendumwelt.at/klimareporterin/anmeldung Quelle: Aussendung JUMP, 29. Juni 2017