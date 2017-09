WearFair +mehr 2017. Die Jubiläumsausgabe der Messe für nachhaltige Mode, Lifestyle und Innovation

© Markus Morianz Rückblick und Ausblick

Dieses Jahr findet die WearFair +mehr zum 10. Mal statt. Begonnen hat alles 2008, als kleine Mode-Messe in der Kunstuniversität Linz. 2017 ist die WearFair +mehr mit rund 190 AusstellerInnen Österreichs größte Messe für einen nachhaltigen Lifestyle. „Für mich ist die WearFair +mehr ein Fenster in die Zukunft“, zeigt sich der neue Geschäftsführer der WearFair +mehr, Wolfgang Pfoser-Almer, von der Innovationskraft der Messe überzeugt und erklärt: „Die Aussteller der WearFair +mehr sind Pionierinnen und Pioniere, die schon heute den Weg gehen, der uns eine lebenswerte Zukunft ermöglicht.“ Visionäre PionierInnen und innovative Start-Ups

„Neben Fair-Fashion-Pionierinnen wie ‚Kleider Machen Leute‘ oder ‚Göttin des Glücks‘ zeigt die WearFair +mehr 2017 Produkte innovativer Start-Ups“, freut sich Pfoser-Almer über das breite Portfolio der Messe. Zu diesen zählt der Geschäftsführer etwa die in Oberösterreich entwickelte und gefertigte Wurmkiste. Dabei handelt es sich um einen Komposthaufen für die Innenstadtwohnung, versteckt in einem schicken Hocker, komplett mit Sitzpolster und tausenden Kompostwürmern – ausbruchsicher und geruchsneutral. Zum ersten Mal auf der WearFair +mehr vertreten ist auch HERBERT, der Gemüsegarten zum An-Die-Wohnzimmerwand-Nageln des Wiener Start-Ups Ponix Systems. Mit diesem Vertical-Gardening-System kann man Gemüse in der Küche züchten oder Beeren im Wohnzimmer anbauen. Aussendung: WearFair +mehr, 26. August 2017