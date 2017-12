Online-Adventkalender zur Entwicklungszusammenarbeit

© Andrea Knabl

Auf der 1zu1-Website www.1zu1.at kann in der Weihnachtszeit - nun schon zum siebten Mal - täglich ein Fenster in ein anderes Land geöffnet werden. Dabei entdeckt man auf eine direkte und ganz persönliche Weise EZA-Projekte der 1zu1-Vernetzungsplattform. Die Bandbreite der Projekte reicht von einem Waisenheim in Thailand über ein Hilfsprojekt für Familien in Kenia sowie die Bekämpfung von Armut in Nepal bis hin zu sozialer Entwicklung in Indien. Die Initiatorinnen und Initiatoren der 24 Projekte sind über ganz Österreich verstreut.

Der digitale 1zu1-Adventkalender zeigt an jedem Tag Bilder, Texte und Rezepte aus einem anderen Land und stellt das jeweilige Projekt vor. An den 24 Tagen der Vorweihnachtszeit lernen die Besucherinnen und Besucher der Website 24 unterschiedliche Projekte der Entwicklungszusammenarbeit kennen.

Jede der im Adventkalender vorgestellten Initiativen steht in direktem Kontakt mit den Menschen aus ihrem Projekt-Partnerland und setzt dort gemeinsam mit ihnen konkrete Projekte um. Es handelt sich u.a. um Landminenprojekte in Burma, Bildungsprojekte auf den Kapverden, Schulprojekte in Indien, Initiativen für medizinische Grundversorgung in Nepal und die Förderung von Kindern und Jugendlichen in Burundi.

„Vernetzung entwickeln, Entwicklung vernetzen“ lautet das Motto von 1zu1, einer Initiative des Vereins SOL - Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil und des Entwicklungshilfe-Klubs. SOL bündelt unter 1zu1 österreichweit über 100 kleine Organisationen und Vereine im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. Es entsteht somit eine einzigartige Plattform, mit deren Hilfe sich kleinere EZA-Initiativen präsentieren, vernetzen und weiterbilden können.

Das Titelbild des Adventkalenders wird dieses Jahr von der Künstlerin Andrea Knabl aus Wien gestaltet.

Quelle: Aussendung SOL, 30. November 2017