Sternsinger/innen bringen Segen in Brüssel und forden Stopp für schwere Kinderarbeit

Mit im Gepäck haben Caspar, Melchior und Balthasar auch politische Forderungen: Das EU-Parlament soll sich aktiv gegen ausbeuterische Kinderarbeit einsetzen. Zum einen müssen Konzerne dazu gebracht werden, die Produktion frei von Kinderarbeit zu gestalten. Zum anderen müssen die betroffenen Kindern und deren Familien in den Armutsregionen der Welt mit europäischer Entwicklungszusammenarbeit unterstützt werden: Schule und Ausbildung für Kinder und Jugendliche, einkommensschaffende Projekte für die Eltern. 85.000 Kinder haben in den letzten Tagen die weihnachtliche Friedensbotschaft in ganz Österreich verbreitet. Franziska (Huber, 12 Jahre), Agnes (Wöckl, 11 Jahre), Selina (Klausberger, 12 Jahre) und Anna Lena (Limberger, 13 Jahre) aus Kirchdorf an der Krems (Oberösterreich) haben nun ein spezielle Mission. Gemeinsam mit „heiligen“ Kollegen/innen“ aus Italien, Belgien, Ungarn, Rumänien und Deutschland bringen sie den Segen in das EU-Parlament. Selina wird die Ehre zuteil, den Segensspruch auf die Tür im Büro des Vize-Parlamentschefs zu schreiben. Zuvor besuchen sie das Büro der COMECE, der Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Gemeinschaft. ÖVP-Delegationsleiter Othmar Karas führt die österreichischen Sternsinger/innen (in Begleitung von Jakob Haijes und Mayella Gabmann von der Katholischen Jungschar Linz) nach dem Empfang durch die Büros der österreichischen Abgeordneten. Quelle: Presseaussendung, DKA, Jänner 2018