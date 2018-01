1993 kam der erste fair gehandelte Kaffee in die heimischen Supermärkte. Heute, 25 Jahre später, kennen neun von zehn Österreicherinnen und Österreichern das FAIRTRADE-Siegel und bringen diesem ihr Vertrauen entgegen. Der gemeinnützige Verein ist zu einer der bekanntesten Markennamen Österreichs geworden und Symbol für eine Bewegung, die im ganzen Land wächst und gedeiht, wie das Saatgut auf den Feldern der Kleinbauernfamilien und Angestellten auf Plantagen in sogenannten Entwicklungsländern. Rasante Entwicklung Das Sortiment von Produkten mit dem FAIRTRADE-Siegel ist vor allem in den vergangenen Jahren sehr schnell gewachsen. Nach 20 Jahren konnte man bereits österreichweit 750 Produkte mit dem FAIRTRADE-Siegel kaufen. Heute, fünf Jahre später, sind es mehr als 1.900. Neben Kaffee und Schokolade gibt es viele weitere Produkte, die verfügbar sind. Bananen, Fruchtsäfte, Baumwolle und Rosen, ja sogar unter fairen Bedingungen gewonnenes Gold gibt es zu kaufen. Die Auswahl wird dank des Einsatzes der Zivilgesellschaft, der Politik und der Partner aus der Wirtschaft immer größer. Dynamischer Markt Maßnahmen gegen Armut, Klimawandel und Diskriminierung: Agieren statt Reagieren ist die Devise von FAIRTRADE. Investitionen in die Infrastruktur, die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen vor Ort – der faire Handel kann die Probleme dieser Welt nicht alleine lösen, aber Schritte in die richtige Richtung setzen. FAIRTRADE Österreich leistet dazu einen großen Beitrag. So konnten alleine für Kaffeekleinbauernfamilien bislang Direkteinnahmen in der Höhe von 115,3 Millionen USD lukriert werden. Auch Biobananen (86,7 Millionen USD) und Rosen (25.1 Millionen USD) mit dem FAIRTRADE-Siegel sorgen unter anderem für mehr globale Verteilungsgerechtigkeit. Die Entwicklung ist gut, doch der Weg noch ein weiter, um einen Wandel im Handel zu bewirken. Ein Weg, den jeder mit FAIRTRADE gemeinsam gehen kann: Es liegt in deiner Hand.



Fact Sheet zu 25 Jahre FAIRTRADE in Österreich (inkl. der wichtigsten Zahlen und Fakten) Quelle: Presseaussendung, Fairtrade, Jänner 2018