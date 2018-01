Ranking: Schweiz und USA wichtigste Schattenfinanz-Zentren

© tax justice network Für viele Menschen sind die Folgen unmittelbar und dramatisch – sei es durch den fehlenden Zugang zu Trinkwasser und andere öffentliche Dienstleistungen in Afrika oder zunehmenden Druck auf Sozialsysteme in vielen Industriestaaten.



Der heute veröffentlichte Schattenfinanzindex 2018 des Tax Justice Networks zeigt, welche Staaten illegale Finanzströme besonders anlocken: Es sind nicht vorrangig die fernen (Karibik-)Inseln sondern viele der wichtigsten Industriestaaten der Welt. Der Index listet 112 Länder und ist die weltweit umfassendste Untersuchung dieser Art. Er wird in Österreich von Attac und dem VIDC mitherausgegeben.



Warum die „Schwarzliste“ der EU nutzlos ist

Während die EU mit ihrer aktuellen „Schwarzliste“ ein paar wirtschaftlich und politisch schwache Länder an den Pranger stellt, beruht der Schattenfinanzindex auf einer Vielzahl überprüfbarer Daten und berücksichtigt dabei auch die Größe eines Finanzplatzes. „Die neun Staaten auf der 'EU-Schwarzliste' kommen zusammen nur auf einen mickrigen Anteil von 0,16 Prozent am Markt für grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen. Selbst wenn sie alle vollständig transparent wären – die globalen Auswirkungen wären vernachlässigbar“, erklärt David Walch von Attac Österreich.



Der Schattenfinanzindex hingegen zeigt, dass vorrangig reiche und mächtige Staaten vom großen Volumen anonymer und illegitimer Finanzströme profitieren. Sie bieten ein beträchtliches Ausmaß an Intransparenz. Sechs der zehn wichtigsten Schattenfinanzzentren sind OECD-Staaten oder deren Schutzgebiete, drei sind wichtige asiatische Volkswirtschaften. „Die Top Ten verfügen gemeinsam über 60 Prozent des Weltmarktanteils an Offshore-Finanzdienstleistungen. Mehr Transparenz in diesen Staaten würde nicht nur ökonomisch viel bewirken, sondern auch andere Länder politisch unter Druck setzen, Verbesserungen umzusetzen“, sagt Martina Neuwirth, VIDC.



Top 10 des Schattenfinanzindex: 1. Schweiz 2. USA 3. Cayman-Islands 4. Hong Kong 5. Singapur 6. Luxemburg 7. Deutschland 8. Taiwan 9. Ver. Arabische Emirate 10. Guernsey



Platz 1: Die Schweiz bleibt die wichtigste Transparenzwüste der Welt

Die wichtigste Transparenzwüste der Welt ist – wie schon in den vergangenen Jahren - die Schweiz. Ihr ohnehin hoher Geheimhaltungswert hat sich 2018 noch einmal verschlechtert. Banken in der Schweiz managen mehr als 2,5 Billionen Euro ausländischen Vermögens und erreichen damit einen Anteil von 25 Prozent am Weltmarkt. Mehr als die Hälfte der in den Panama Papers untersuchten Briefkastenfirmen wurde von Schweizer Banken eingerichtet. Genf beherbergt einen der ältesten und größten Freeports (Zoll – bzw. Steuerfreihafen) der Welt, in dem Kunst und Wertgegenstände in Milliardenhöhe anonym und steuerfrei aufbewahrt und gehandelt werden.



Platz 2: Die USA auf dem Weg zu „America First“

Die USA rücken im Index 2017 auf Platz 2 vor. Sie bieten großzügige Geheimhaltung sowie Steueranreize und entwickeln sich immer mehr zum letzten Hafen für illegales Vermögen. Der Marktanteil der USA bei Offshore-Finanzdienstleistungen wuchs seit 2015 um 14 Prozent. Die USA verweigern etwa standhaft die Teilnahme am automatischen Informationsaustausch zwischen Steuerbehörden. Zudem werben einzelne Bundesstaaten besonders offensiv damit, dass sich dort anonyme Briefkastenfirmen und Trusts sehr einfach gründen lassen um Geld zu verstecken.



Platz 3: Die Cayman-Islands – ein Schattenfinanz-Riese

Die Cayman-Islands sind relativ gesehen das größte Schattenfinanzzentrum. Ausländische Vermögen übersteigen das nationale BIP um das 1.500fache. Die Inseln sind das globale Zentrum für Hedgefonds, beherbergen den weltweit zweitgrößten Schattenbankenmarkt und sind mit 176 Banken das achtgrößte Finanzzentrum der Welt. Ein Großteil der Finanzaktivitäten wird aufgrund der geografischen Nähe von der Wall Street gesteuert.



Die versteckte Nummer 1: Das Doppelspiel des Vereinigten Königreichs

Auf den ersten Blick hat Großbritannien auf Platz 21 Schritte für mehr Transparenz gesetzt. Doch Banken aus London stehen im Zentrum eines Netzwerks von Steuersümpfen in britischen Überseegebieten auf der ganzen Welt – von den Cayman-Islands über Guernsey bis zu den British Virgin Islands. Die britische Regierung betreibt also ein Doppelspiel: Trotz Verbesserungen im Inland lehnt sie mehr Transparenz in diesen Gebieten ab und legt auf EU-Ebene eine schützende Hand über sie.



Österreich: Nur ein Land der EU-Schwarzliste ist schlechter platziert

Österreich liegt im Schattenfinanzindex 2018 weiter im vorderen Drittel auf dem 35. Platz. Beim Geheimhaltungswert liegt Österreich im Mittelfeld. Vergleicht man die Platzierung Österreichs mit den neun Ländern der EU-Schwarzliste, wird im Index bemerkenswerterweise nur ein einziges Land schlechter als Österreich bewertet (nämlich Bahrain auf Platz 17). Den größten Verbesserungsbedarf zeigt der Index für Österreich bei der Transparenz von Eigentum und Unternehmen. So gibt es in Österreich weder öffentlich zugängliche Register über die wirtschaftlichen EigentümerInnen von Stiftungen und Treuhandschaften noch öffentliche länderweise Berichte von multinationalen Konzernen (mit Ausnahme der EU-Vorgaben bei Banken und Rohstoffkonzernen). Bei Unternehmen und Immobilien existieren mit dem Firmen- und Grundbuch zwar zugängliche Register, diese sind jedoch nicht kostenlos oder zumindest kostengünstig zugänglich. „Österreich war durch internationalen Druck gezwungen, sein Bankgeheimnis zu lockern. Dadurch wurde Einiges möglich, wie etwa die Teilnahme am automatischen Datenaustausch. Jetzt scheint sich Österreich aber angesichts neuer internationaler Transparenzinitiativen wieder einzuigeln“, bedauert Martina Neuwirth.



Politische Fortschritte im Schneckentempo

Steuerskandale, Leaks und steigende Staatsschulden als Folge der Finanzkrise haben in den vergangenen Jahren zu langsamen Verbesserungen in Richtung mehr Transparenz geführt. Insgesamt sind diese Fortschritte jedoch noch immer unzureichend: Selbst das transparenteste Land des Index – Slowenien – erzielt noch einen hohen Geheimhaltungswert von 41,8. (Null = ideale Transparenz, 100 = völlige Intransparenz). Internationale Gremien wie die OECD aber auch die EU haben bisher sehr niedrige Mindeststandards festgelegt. Das ist auch wenig verwunderlich. Wie der Schattenfinanzindex zeigt, profitieren viele der mächtigsten Staaten von diesem System. Sie sind es auch, die politische Fortschritte auf internationaler Ebene blockieren oder verwässern. Am stärksten unter der Gewinnverschiebung multinationaler Konzerne und illegitimer Finanzabflüssen leiden dabei die Länder des globalen Südens, vor allem die mit ohnehin niedrigem Einkommen. Besonders dramatisch ist, dass genau sie von politischen Fortschritten ausgeschlossen bleiben.



Regierungen sollen sich an den Kriterien des Index orientieren

„Anstatt mit dem Finger auf andere zu zeigen, sollte die EU selbst entscheidende Maßnahmen für mehr Transparenz umsetzen“, fordert Markus Meinzer, Projektleiter des Schattenfinanzindex, Tax Justice Network. „Der Schattenfinanzindex bietet den Regierungen eine Richtschnur für mehr Transparenz im Finanzsektor und damit auch ein Werkzeug gegen Steuerbetrug und die wachsende globale Ungleichheit“, erklärt Meinzer.



Quelle: Aussendung Attac Österreich, 30. Jänner 2018