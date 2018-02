Klimabüdnis Europa lädt zum Climate Star 2018 ein!

NLK Johann Pfeiffer Wer kann einreichen? Klimabündnis-Gemeinden und kommunale Netzwerke Was kann eingereicht werden? Laufende oder abgeschlossene Projekte - von Ernährung und Energie über Mobilität und nachhaltiger Beschaffung bis hin zu Klimagerechtigkeit und Klimawandelanpassung Wie kann eingereicht werden? Das Climate-Star-Einreichformular online ausfüllen und an climatestar@klimabuendnis.at mailen. Wer entscheidet? Eine internationale Jury bestehend aus VertreterInnen der nationalen Koordinationsstellen sowie der Europäischen Geschäftsstelle des Klimabündnis. Nach welchen Kriterien? Nachhaltigkeit, Multiplikatoreffekt, Medienwirksamkeit, Innovation und Einbindung der Bevölkerung. Wie viele Projekte werden ausgezeichnet? 15 Sieger werden auf Einladung von "Klimabündnis-Botschafter" LH-Stv. Dr. Stephan Pernkopf im Rahmen einer Gala am 18. Oktober 2018 im Schloss Grafenegg in Niederösterreich ausgezeichnet. Einreichschluss: 30. März 2018. http://www.klimabuendnis.at/climatestar Quelle: Presseaussendung, Klimabüdnis, Februar 2018