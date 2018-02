Supermärkte überzeugen bei Lebensmittel mit Bio-Gütezeichen

© Greenpeace / Mitja Kobal Nach dem Vorbild des statistischen Warenkorbs hat die Umweltschutzorganisation 50 Produktkategorien definiert, darunter Obst, Fleisch und Schokolade. Bewertet wurde, inwieweit Produkte mit einem Bio-Gütezeichen verfügbar sind, woher sie stammen und unter welchen Bedingungen sie produziert wurden. Bei zehn Produktgruppen hat Greenpeace in diesem Jahr alle erhältlichen Artikel abgefragt. Das Ergebnis ist erfreulich: Der Großteil der abgefragten Produkte ist bei den Supermärkten auch in Bio-Qualität verfügbar. MPreis wird Testsieger und liegt damit vor Merkur und Billa.



„Der Griff zu Bio-Lebensmitteln ist heutzutage leichter denn je. Davon profitieren nicht nur die Konsumentinnen und Konsumenten, sondern auch die Umwelt“, erklärt Nunu Kaller, KonsumentInnensprecherin bei Greenpeace in Österreich. Im Schnitt bieten die Märkte bei rund 80 Prozent der abgefragten Kategorien des Warenkorbs auch ein Produkt mit einem Bio-Gütezeichen an. Die drei Bestplatzierten MPreis, Merkur und Billa bekommen von Greenpeace ein „Sehr Gut". Fünf Supermarktketten werden mit einem „Gut“ bewertet: Hofer, Interspar, Spar, Lidl und Unimarkt. PennyMarkt erhält die Note „Befriedigend“. Für die Herkunft der Lebensmittel bekommen alle Supermärkte ein Lob: Diese stammen größtenteils aus Österreich. Verbesserungsbedarf sieht Greenpeace allerdings noch bei Lebensmitteln, bei denen eine faire Produktion möglich ist, beispielsweise bei Kaffee und Schokolade. Hier könnten mehr Produkte mit dem Fairtrade-Siegel gekennzeichnet werden. Quelle: Aussendung Greenpeace, 12. Februar 2018