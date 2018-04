Österreichischen AugenärztInnen unterwegs in Mosambik

© Manuel Ferrigato

Die Wiener Augenärztin Irene Ruhswurm ist gerade von einer Reise mit Licht für die Welt aus Mosambik zurückgekommen. Gemeinsam mit vier weiteren Augenärzten aus Österreich und Südtirol hat sie die Projekte der Fachorganisation für Menschen mit Behinderung besucht. „Es war inspirierend zu sehen, was die lokalen Fachkräfte hier für eine großartige Arbeit für die vielen blinden und augenkranken Menschen leisten. Die Freude der behandelten Menschen zu erleben ist unbeschreiblich“, so Ruhswurm beeindruckt.

Bei einem mobilen Hilfseinsatz in Gorongosa, circa 200 km nordöstlich der Provinzhauptstadt Beira, konnten die AugenärztInnen sehen, wie Patienten mit Grauem Star operiert werden und begleiteten die wieder Sehenden in ihre Dörfer, wo sie auch die Familien der Operierten besuchten. Sowohl in Gorongosa als auch nach ihrer Rückkehr in Beira erlebten die Besucher das Konzept der so genannten Gemeindenahen Rehabilitation. Mit dieser Methode werden Kinder mit Behinderungen in den Dörfern identifiziert, bekommen medizinische Hilfe und Physiotherapie und werden auf den Schulbesuch vorbereitet. „Es ist sehr bewegend, wenn ein Kind nach Jahren der Isolation gehen lernt und endlich mit seinen Freunden spielen und in die Schule gehen kann“, so Ruhswurm.

Ein Höhepunkt der Reise war der Besuch der neuen zweistöckigen Invicta-Augenklinik in Beira, der zweitgrößten Stadt in Mosambik. In der neu gebauten Augenklinik sollen zukünftig 2.500 Patienten im Jahr am Grauen Star operiert werden können. In den neuen Räumen stehen moderne Geräte zur Verfügung. In den nächsten Jahren werden dort neue AugenärztInnen und Fachpersonal ausgebildet. Die neue Klinik kann so ein Einzugsgebiet von 2 Mio. Menschen direkt und darüber hinaus ganz Zentral- und Nordmosambik als Referenzzentrum versorgen. „Diese Klinik war dringend notwendig, um die augenmedizinische Versorgung der vielen blinden und augenkranken Menschen zu garantieren“, so Ruhswurm.

Mosambik ist eines der ärmsten Länder der Welt. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. In dem südafrikanischen Land sind etwa eine Million Menschen behindert, rund 200.000 sind blind. Auf eine Million Einwohner kommt nur ein Augenarzt. Licht für die Welt kämpft dort vor allem gegen vermeidbare Blindheit und organisiert Operationen am Grauen Star, die tausenden Menschen das Augenlicht zurückgeben.

Quelle: Aussendung von Licht für die Welt, 28. März 2018