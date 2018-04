Türkei: Klima der Angst

© Amnesty International In der Türkei gibt es nur mehr sehr wenige Teile der ehemals dynamischen Zivilgesellschaft, die von dem anhaltenden Ausnahmezustand nicht betroffen sind: Landesweit wurden in den vergangenen Monaten Menschen entlassen und festgenommen, das Rechtssystem wurde ausgehöhlt und MenschenrechtsverteidigerInnen mittels Drohungen, Schikane und Inhaftierung zum Schweigen gebracht. Der Ausnahmezustand war ursprünglich im Juli 2016 nach dem gescheiterten Putschversuch als vorübergehende Maßnahme ausgerufen worden. Vergangene Woche wurde er jedoch zum siebten Mal verlängert. In diesem Zusammenhang wurden die Rechte auf freie Meinungsäußerung, Freiheit, Sicherheit und faire Gerichtsverfahren für die Menschen in der Türkei erheblich beschnitten. „Unter dem Deckmantel des Ausnahmezustands haben die türkischen Behörden bewusst und methodisch die Zivilgesellschaft demontiert, Menschenrechtsverteidiger*innen inhaftiert, Organisationen geschlossen und ein erdrückendes Klima der Angst geschaffen“, sagt Gauri van Gulik, Europadirektorin bei Amnesty International. In Städten im ganzen Land wurden öffentliche Versammlungen pauschal verboten, was eine Einschränkung der Rechte auf Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit darstellt. Gleichzeitig wurden gegen mehr als 100.000 Menschen strafrechtliche Ermittlungsverfahren eingeleitet, und mindestens 50.000 Menschen befinden sich in Untersuchungshaft. Mehr als 107.000 Angestellte des öffentlichen Dienstes wurden entlassen. Strafverfolgung und Inhaftierung

Viele der prominentesten JournalistInnen und MenschenrechtsverteidigerInnen des Landes – darunter auch Taner Kýlýç, Ehrenvorsitzender von Amnesty International Türkei – sind auf Grundlage haltloser Vorwürfe inhaftiert worden. Doch diese Festnahmen sind lediglich die Spitze des Eisbergs: Antiterrorgesetze und konstruierte Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Putschversuch dienen als Grundlage dafür, Menschen zum Schweigen zu bringen, die friedlich legitime Kritik üben. Bekannte JournalistInnen, AkademikerInnen, MenschenrechtsverteidigerInnen und andere Akteure der Zivilgesellschaft werden willkürlich inhaftiert und vor Gericht gestellt. Wenn sie in unfairen Gerichtsverfahren für schuldig befunden werden, drohen ihnen lange Haftstrafen. Einschüchterung und Schikane

Das scharfe Vorgehen der Regierung gegen jede Art von Dissens hat im ganzen Land verheerende Folgen für die Meinungsfreiheit: Der Rechtsanwältin und Menschenrechtsverteidigerin Eren Keskin drohen 40 verschiedene Strafverfahren, ein Reiseverbot und Gefängnisstrafen, gegen die sie Rechtsmittel eingelegt hat. Sie sagte Amnesty International: „Ich versuche, meine Ansichten frei zu äußern, aber ich denke ganz klar zweimal nach, bevor ich etwas sage oder schreibe.“ Mit Beginn der türkischen Militäroffensive im nordsyrischen Afrin am 20. Jänner 2018 wurden Hunderte Menschen ins Visier genommen, die sich gegen den Militäreinsatz stellten. Laut Angaben des Innenministeriums waren am 26. Februar bereits 845 Menschen wegen Postings in sozialen Medien festgenommen worden; gegen 643 Menschen liefen Gerichtsverfahren, und bei 1.719 Social-Media-Profilen wurden in Verbindung mit Afrin Ermittlungen durchgeführt. Der Menschenrechtsverteidiger Ali Erol wurde fünf Tage lang in Polizeigewahrsam gehalten, nachdem er auf Twitter ein Bild mit einem Olivenbaum zusammen mit Hashtags gegen den Krieg gepostet hatte. Ihm droht ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren auf der Grundlage von „Propaganda für eine terroristische Vereinigung“ und „Anstiftung der Öffentlichkeit zu Hass oder Feindseligkeit“. Schließung von NGOs und Marginalisierung bestimmter Gruppen

Im Rahmen des Ausnahmezustands sind bisher mehr als 1.300 Nichtregierungsorganisationen dauerhaft geschlossen worden, weil sie nicht näher benannte Verbindungen zu „terroristischen“ Organisationen unterhalten haben sollen. Hierzu zählen auch Organisationen, die einst wichtige Dienstleistungen für bestimmte Gruppen bereitgestellt haben, beispielsweise für Überlebende sexualisierter und anderer geschlechtsspezifischer Gewalt, für Vertriebene oder für Kinder. Zozan Özgökçe von der Frauenrechtsorganisation Van Kadýn Derneði (VAKAD) sagte Amnesty International: „Es gibt nun einen großen Mangel an Beratungs- und Hilfsdiensten für Überlebende. Es bricht mir wirklich das Herz.“ VAKAD leistete Unterstützung für Frauen in ländlichen Gemeinden im Osten der Türkei, die ansonsten nur schwer Zugang zu solchen Diensten haben. Die Organisation klärte Kinder über sexuellen Missbrauch auf und schulte Frauen in Sachen Selbstvertrauen und Finanzen. Sie ist nun geschlossen. Quelle: Aussendung Amnesty International, 26. April 2018